Protecionismo de Trump favorece acordo UE-Mercosul, diz presidente do Uruguai

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, disse nesta quinta-feira que o protecionismo dos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump favorece a concretização do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

Os membros do Mercosul e a Comissão Europeia, em nome dos 27 países que integram a UE, anunciaram em dezembro o fim das negociações para um tratado entre os dois blocos, mas a sua aprovação enfrenta obstáculos.

Ao retornar da Reunião de Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), concluída ontem em Honduras com uma promessa de união regional frente à guerra comercial de Trump, Orsi foi perguntado se a onda de tarifas americanas contribui para acelerar a assinatura do acordo com a UE.

"Acredito que isso está acontecendo", disse o uruguaio. "Também conversamos sobre isso com Lula, que tem muita expectativa, ou, pelo menos, mais do que tinha antes, porque acho que não resta outro remédio para a Europa a não ser baixar um pouco a exigência."

A Comissão Europeia, que faz uma revisão legal do que foi negociado com o Mercosul, pretende apresentar aos países do bloco uma proposta sobre o acordo antes do fim do verão, informou hoje o porta-voz de comércio.

