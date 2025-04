Dérbi de Roma esquenta 'Top 4' do campeonato italiano

Em meio a uma Serie A bastante indefinida, Lazio (6ª, 55 pontos) e Roma (7ª, 53 pts) se enfrentam no sempre acirrado clássico da 'Cidade Eterna' no domingo às 15h45 (horário de Brasília), com o 'Top 4' sendo o objetivo das duas equipes.

A Roma, revitalizada pelo veterano técnico Claudio Rainieri que voltou da aposentadoria, não perde no campeonato desde o distante 15 de dezembro, uma sequência de 15 partidas, embora nesse período a equipe tenha se despedido da Liga Europa nas oitavas de final ao ser eliminada pelo Athletic Bilbao, e da Copa da Itália nas quartas de final pelo Milan.

Em outro jogo crucial para o 'Top 4', Atalanta (3ª, 58 pts) e Bologna (4º, 57 pts) se enfrentam em Bérgamo no domingo.

A 'Dea', que sonhou com o 'Scudetto' durante boa parte da temporada, venceu apenas duas das últimas sete partidas do campeonato e sofreu três derrotas consecutivas, o que a deixou dez pontos atrás da líder Inter.

Os 'nerazzurri' recebem o Cagliari (15º) no sábado, uma partida acessível para os comandados de Simone Inzaghi antes do decisivo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique (vitória por 2 a 1 no jogo de ida, na Alemanha).

O Napoli (65 pts), seu perseguidor na Serie A, fecha a 32ª rodada na segunda-feira contra o Empoli (18º), obrigado a ganhar o máximo de pontos na reta final do campeonato para manter vivas suas chances de conquistar o 'Scudetto'.

-- Programação da 32ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h45) Udinese - Milan

- Sábado:

(10h00) Unione Venezia - Monza

(13h00) Inter - Cagliari

(15h45) Juventus - Lecce

- Domingo:

(07h30) Atalanta - Bologna

(10h00) Hellas Verona - Genoa

Fiorentina - Parma

(13h00) Como - Torino

(15h45) Lazio - Roma

- Segunda-feira:

(15h45) Napoli - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 68 31 20 8 3 69 30 39

2. Napoli 65 31 19 8 4 48 25 23

3. Atalanta 58 31 17 7 7 63 30 33

4. Bologna 57 31 15 12 4 51 35 16

5. Juventus 56 31 14 14 3 47 29 18

6. Lazio 55 31 16 7 8 52 42 10

7. Roma 53 31 15 8 8 46 31 15

8. Fiorentina 52 31 15 7 9 49 32 17

9. Milan 48 31 13 9 9 47 37 10

10. Torino 40 31 9 13 9 36 36 0

11. Udinese 40 31 11 7 13 36 42 -6

12. Genoa 38 31 9 11 11 29 38 -9

13. Como 33 31 8 9 14 39 48 -9

14. Hellas Verona 31 31 9 4 18 30 59 -29

15. Cagliari 30 31 7 9 15 31 44 -13

16. Parma 27 31 5 12 14 37 51 -14

17. Lecce 26 31 6 8 17 22 50 -28

18. Empoli 24 31 4 12 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 21 31 3 12 16 24 44 -20

20. Monza 15 31 2 9 20 25 55 -30

./bds/jr-dam/iga/aam