Wall Street abre em baixa um dia após salto recorde

A Bolsa de Nova York abriu em baixa nesta quinta-feira (10), no dia seguinte a uma alta recorde, após o anúncio do presidente Donald Trump de uma pausa nas tarifas, com os investidores cautelosos sobre as inúmeras tarifas adicionais que permanecem em vigor.

No início da sessão, o índice Dow Jones caía 1,64%, o Nasdaq perdia 2,71% e o S&P 500 caía 2,11%.

Na quarta-feira, todos os três índices de referência de Wall Street dispararam. O Nasdaq registrou alta de mais de 12%.

tmc/ni/abx/nn/mar/aa