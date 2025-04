Principal grupo da yakuza se compromete a acabar com guerras internas

O principal grupo do crime organizado do Japão se comprometeu por escrito com as autoridades a acabar com suas guerras internas, informou a polícia à AFP.

Dirigentes da yakuza (grupo de crime organizado) Yamaguchi-gumi compareceram na segunda-feira à sede da polícia em Hyogo para entregar a carta, na qual afirmam que o grupo "acabaria com todos os combates internos" e prometeram "não criar problemas", informou uma fonte policial.

O Yamaguchi-gumi travou combates violentos com outros grupos yakuza do crime organizado, formados por seus antigos membros que se separaram em 2015.

A fonte policial de Hyogo afirmou que não está claro o que farão os demais grupos. Investigadores monitoram a situação porque o compromisso do Yamaguchi-gumi pode ser unilateral.

Os grupos da yakuza japonesa registraram em 2024 um nível historicamente baixo de 18.800 integrantes, após anos de declínio, em parte devido à ação policial, segundo dados recentes das forças de segurança.

