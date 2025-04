China pede meio-termo na guerra comercial com EUA e promete 'lutar até o fim'

A China pediu nesta quinta-feira (10) aos Estados Unidos que os países alcancem um acordo, "de meio-termo", para encerrar a guerra comercial que, afirmou, terá um "grave impacto" na estabilidade da economia mundial.

"A porta para o diálogo está aberta, mas este deve ser baseado no respeito mútuo e ser conduzido de maneira igualitária", afirmou a porta-voz do Ministério do Comércio, He Yongqian, antes de alertar que, em caso contrário, a China promete "lutar até o fim".

