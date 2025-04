Bolsas asiáticas disparam após pausa em tarifas de Trump

As Bolsas de Valores da região da Ásia-Pacífico abriram seus pregões desta quinta-feira (10, data local) com altas superiores a 5%, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas aplicadas a dezenas de países.

O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio liderava as altas, com um avanço de 8,4% por volta das 9h30 locais (21h30 de Brasília de quarta-feira).

Nesse mesmo horário, o índice Kospi de Seul acumulava alta de 5,03%. E, na Austrália, o índice ASX 200 da Bolsa de Sydney subia 5,54%.

A mudança de rumo de Trump em sua guerra comercial também provocou altas estratosféricas em Wall Street, com um avanço de 7,9% do índice Dow Jones Industrial e de 12% do Nasdaq.

O presidente americano anunciou uma pausa de 90 dias para a maioria das tarifas implementadas esta semana, especialmente duras com várias economias asiáticas como Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Vietnã.

Por outro lado, acusando a China de "desrespeito", Trump anunciou que aumentaria as tarifas sobre os produtos importados da segunda maior economia do mundo para 125%.

