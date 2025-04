Bahia vence Nacional (1-0) no Uruguai e é líder provisório do Grupo F da Libertadores

O Bahia conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (9) ao vencer o Nacional do Uruguai, por 1 a 0, em Montevidéu, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores-2025.

A vitória tricolor no Estádio Gran Parque Central veio com um golaço do atacante Erick Pulga no segundo tempo (64'). Cauly tocou para o meia Jean Lucas, que fez um corta-luz e a bola sobrou para Pulga, que chutou colocado.

O Bahia assume provisoriamente a liderança da chave, com quatro pontos em duas rodadas. A equipe brasileira havia empatado com o Internacional de Porto Alegre em casa em sua estreia na fase de grupos.

Já o Nacional, que teve nesta quarta-feira a estreia do novo técnico Pablo Peirano, segue sem pontuar.

A segunda rodada deste grupo será encerrada nesta quinta-feira, em Porto Alegre, quando Inter e Atlético Nacional, da Colômbia, se enfrentam em uma das partidas mais importantes desta semana na Libertadores.

--- Grupo F da Copa Libertadores-2025:

-- Já disputados:

Bahia (BRA) - Internacional (BRA) 1 - 1

Atlético Nacional (COL) - Nacional (URU) 3 - 0

Nacional (URU) - Bahia (BRA) 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bahia 4 2 1 1 0 2 1 1

2. Atlético Nacional 3 1 1 0 0 3 0 3

3. Internacional 1 1 0 1 0 1 1 0

4. Nacional 0 2 0 0 2 0 4 -4

-- Próximos jogos (horário de Brasília):

10/04 (19h00): Internacional (BRA) - Atlético Nacional (COL)

23/04 (21h30): Internacional (BRA) - Nacional (URU)

25/04 (21h00): Bahia (BRA) - Atlético Nacional (COL)

