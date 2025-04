Petróleo sobe após pausa nas tarifas de Trump

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira, após o presidente Donald Trump suspender por 90 dias as tarifas impostas à maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos.

O barril do Brent para entrega em junho subiu 4,23%, aos US$ 65,48, e o WTI para maio teve alta de 4,65%, aos US$ 62,35. Durante o dia, eles caíram mais de 5%, e o Brent atingiu a cotação mais baixa desde fevereiro de 2021.

Uma hora antes do fechamento dos mercados, Trump anunciou a suspensão das tarifas. As sobretaxas "iriam representar um problema do ponto de vista da demanda de petróleo", estimou John Kilduff, da Again Capital.

O anúncio de Trump foi um alívio tanto para os operadores quanto para os mercados de ações. "É uma maré que arrasta o mundo inteiro e faz os preços subirem de forma generalizada", acrescentou Kilduff. "A China não se beneficia" da suspensão tarifária, portanto "o mercado de petróleo continuará sofrendo", ressaltou.

