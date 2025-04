Inflação do México chega a 3,8% em 12 meses em março

A inflação do México se estabeleceu em 3,8% em termos anuais em março, impulsionada por aumentos nos preços de mercadorias e serviços, informou o Instituto Nacional de Estatística (Inegi) nesta quarta-feira (9).

A marca está abaixo dos 4,42% registrados no mesmo mês no ano passado e se manteve em linha com a de fevereiro, de 3,77%.

O dado de março ainda está acima da meta de inflação do Banco do México (Banxico, central) de 3% +/- um ponto percentual.

O banco local Base observou que o aumento no item de bens, que inclui produtos importados, poderia persistir no futuro devido ao "aumento dos preços nos Estados Unidos antes da entrada em vigor das tarifas recíprocas", que Washington impôs na semana passada a dezenas de países.

O Banxico alertou que a "escalada das tensões comerciais", juntamente com o enfraquecimento econômico e a volatilidade do mercado, representam riscos significativos para a economia mexicana, a segunda maior da América Latina depois do Brasil.

Em uma taxa mensal, a inflação subiu 0,31% em relação a fevereiro, destacando os aumentos nos preços da carne bovina, moradia e alimentos preparados em restaurantes e outros comércios, detalhou o Inegi.

