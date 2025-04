EUA diz que se alinhar comercialmente à China seria 'cavar a própria cova'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira(9) que seria suicídio para os países se alinharem à China em matéria comercial, em uma tentativa de combater os efeitos das tarifas americanas.

"Seria como cavar a própria cova", disse Bessent sobre os países europeus que consideram estreitar os laços com Pequim depois que as novas tarifas do presidente Donald Trump entraram em vigor.

Os chineses "não fazem mais que produzir e produzir, fazendo dumping e dumping", afirmou sobre a prática comercial de vender abaixo do custo.

Para Bessent, a China decidiu escalar a situação.

Pequim respondeu às novas tarifas dos EUA nesta quarta-feira com uma sobretaxa de 84% sobre produtos americanos a partir de quinta-feira.

As novas tarifas dos Estados Unidos sobre quase 60 países, incluindo uma cumulativa de 104% sobre a China, entraram em vigor às 4h00 GMT (1h00 em Brasília) desta quarta-feira.

Poucas horas depois, a China respondeu à medida aumentando as tarifas sobre produtos americanos de 34% para 84% a partir de quinta-feira, às 04h01 GMT (1h01 em Brasília).

Bessent indicou que as tarifas impostas por Washington são um "teto" para países que optem por não responder. Também convidou os parceiros comerciais dos Estados Unidos para negociar.

"Acho que o que muita gente não percebeu é que essas tarifas são um teto. Se não responderem, é um teto", destacou Bessent à American Bankers Association (ABA), em Washington.

Em relação às quedas nos mercados de ações, minimizou a importância das perdas e observou que a política do governo Trump tem como alvo a "economia real".

"Wall Street ficou mais rica do que nunca e pode continuar a crescer e prosperar. Mas, nos próximos quatro anos, o objetivo do presidente Trump é focar na economia real. É a vez da economia real", insistiu.

"Por muito tempo, a política financeira serviu às grandes instituições às custas das menores. Chega disso", acrescentou o ex-gestor de fundos de investimento.

