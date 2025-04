República Dominicana lamenta tragédia em casa noturna que deixou 113 mortos

As equipes de emergência da República Dominicana anunciaram, nesta quarta-feira (9), que recuperaram 113 corpos dos escombros de uma casa noturna que desabou na madrugada de terça-feira, à medida que a esperança por encontrar mais sobreviventes diminui.

Mais de 300 socorristas continuam trabalhando entre tijolos, chapas de zinco e barras de aço na área da casa noturna Jet Set, na capital Santo Domingo. O teto do estabelecimento desabou durante uma apresentação do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que é uma das vítimas fatais da tragédia.

Do alto é possível observar a estrutura com um enorme buraco deixado pelo teto desmoronado.

O diretor do Centro de Operações de Emergências (COE), Juan Manuel Méndez, atualizou o balanço do acidente para 113 mortos.

"Temos a parte da identificação dos corpos e a quantidade. Quanto às nacionalidades, o Inacif (medicina forense) fornecerá as informações", disse.

O balanço de feridos foi atualizado para 150, segundo Méndez, que na terça-feira à noite informou que ninguém foi encontrado com vida desde 15h00.

Quase 17 horas depois da tragédia, a possibilidade de encontrar sobreviventes é remota. "Nunca descartamos nada. Nós vamos seguir, degrau por degrau, revisando os escombros para dar uma satisfação às famílias dos afetados", afirmou Méndez.

As equipes de emergência receberam o apoio de brigadas de Porto Rico e Israel.

Um guindaste do setor de construção auxilia na retirada dos escombros. Os socorristas também utilizam martelos hidráulicos.

Dezenas de pessoas se aglomeravam nos arredores da casa noturna, assim como no entorno de hospitais e no necrotério, em busca de notícias de parentes.

- Voz do merengue -

Rubby Pérez foi uma das vozes mais emblemáticas do merengue, com sucessos como "Volveré", "Enamorado de Ella" ou "Buscando tus besos".

Méndez anunciou que o corpo do artista foi recuperado durante a madrugada.

O empresário do cantor, Enrique Paulino, informou à AFP que os sete filhos do artista já estavam em Santo Domingo para o funeral, ainda sem data.

Artistas prestaram homenagem ao cantor. "O amigo e ídolo do nosso gênero acaba de nos deixar", lamentou outro nome importante da música dominicana, Wilfrido Vargas, com quem Rubby Pérez alcançou a fama há mais de quatro décadas.

"Mestre, que dor tão grande nos deixa", escreveu a cantora Olga Tañón.

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, morreu na tragédia, assim como os ex-jogadores de beisebol Tony Blanco e Octavio Dotel, que foram homenageados por suas equipes.

- Luto nacional -

As autoridades habilitaram bancos de sangue para receber doações.

O presidente dominicano, Luis Abinader, visitou o local da tragédia e decretou três dias de luto.

É uma das maiores tragédias neste país, que recebeu 11 milhões de turistas em 2024. Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo.

Duas décadas antes, em 2005, 136 detentos de uma penitenciária em Higüey (leste) morreram em um incêndio.

A Jet Set afirmou, em um comunicado, que colabora "de forma total e transparente" com as autoridades para "esclarecer o ocorrido".

Não há um balanço oficial do número de presentes no show. A casa tem capacidade para 700 pessoas em mesas e quase 1.000 de pé. O canal SIN informou que para a noite de terça-feira havia 267 reservas, algumas com até 10 integrantes.

