Coreia do Sul anuncia pacote bilionário de ajuda à indústria automotiva

A Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira (9, data local) um pacote de ajuda de emergência de 2 bilhões de dólares (R$ 11,9 bilhões) para sua indústria automotiva, após advertir que as tarifas do presidente americano Donald Trump podem ser um "golpe importante".

"Dado que os automóveis e as peças para carros são as principais exportações sul-coreanas aos Estados Unidos, a decisão de impor taxas de 25% sobre esses bens poderia significar um golpe importante para nossa indústria automotiva", disse o governo em comunicado.

Na semana passada, Trump anunciou tarifas às exportações de quase todos os países, o que provocou turbulência nos mercados mundiais.

Além disso, Trump impôs tarifas aos automóveis estrangeiros vendidos nos Estados Unidos, o que gerou temores na Coreia do Sul, a quarta maior economia asiática.

Diante disso, Seul decidiu apresentar "um conjunto de medidas de proteção para a indústria, focado nas demandas mais urgentes", indicou o governo.

As exportações sul-coreanas de veículos e peças de reposição alcançaram 42,9 bilhões de dólares (R$ 254 bilhões, na cotação atual) em 2024, segundo as autoridades.

Algumas das marcas mais conhecidas de carros sul-coreanos são Hyundai, Kia e Daewoo.

