EUA classificam El Salvador como seguro para viagens

Os Estados Unidos classificaram El Salvador como seguro para seus cidadãos, devido à redução drástica da violência no país, uma decisão comemorada nesta terça-feira (8) pelo presidente Nayib Bukele.

A mudança é uma consequência da guerra contra os grupos criminosos iniciada há três anos por Bukele, que permitiu uma redução dos homicídios de 36 a cada 100 mil habitantes em 2019 para 1,9 em 2024.

O governo dos Estados Unidos reduziu o nível de alerta para as viagens a El Salvador devido à diminuição significativa da atividade desses grupos e dos crimes violentos no país, informou no X o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Ele ressaltou que "a liderança" de Bukele foi crucial para aumentar a segurança no país.

"El Salvador acaba de receber a estrela dourada de viagens do Departamento de Estado americano. Nível 1: o mais seguro", comemorou o presidente salvadorenho, na mesma plataforma.

Bukele mantém presos mais de 200 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos, que ele acusa de serem criminosos. Suas famílias e o governo da Venezuela afirmam que eles são apenas imigrantes comuns.

Organizações de defesa dos direitos humanos denunciam a ocorrência de abusos durante o regime de exceção instaurado em 2022 em El Salvador e afirmam que há inocentes atrás das grades.

