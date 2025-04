Projeto de NBA Europa é "uma ameaça" para uma Euroliga aberta ao diálogo

A Euroliga descreveu nesta terça-feira (8) o plano da NBA de criar uma nova competição na Europa, em colaboração com a Federação Internacional de Basquete (Fiba), como uma "ameaça" ao basquete europeu, embora tenha se mostrado aberta ao "diálogo".

"Projetos desse tipo ameaçam fragmentar o esporte e criar confusão", disse a ECA (Euroleague Commercial Assets), empresa privada que organiza a maior competição de basquete da Europa, considerada a segunda melhor liga do mundo depois da NBA, no dia seguinte a uma reunião de seu comitê diretor em Barcelona.

Nesta reunião, o secretário-geral da Fiba, Andreas Zagklis, e o presidente da Fiba Europa, Jorge Garbajosa, apresentaram o projeto da NBA aos 13 clubes acionistas por videoconferência, informaram fontes da Euroliga.

A liga norte-americana confirmou em 27 de março que irá "explorar" a criação de uma competição na Europa, em colaboração com a Fiba, organização da qual os principais clubes europeus se separaram em 2000 para criar a Euroliga, um torneio semifechado.

"Esta não é uma discussão nova", disse o comissário da NBA, Adam Silver, em uma entrevista coletiva em Nova York, onde estava acompanhado por Zagklis, "mas acreditamos que é hora de levá-la ao próximo nível".

O comitê diretor da ECA reafirmou nesta terça-feira o "compromisso em seguir o caminho de sucesso iniciado há 25 anos", embora tenha expressado sua "abertura ao diálogo com qualquer pessoa verdadeiramente interessada em continuar a fazer crescer o basquete europeu".

No entanto, os dirigentes da Euroliga manifestaram sua oposição a "qualquer iniciativa que enfraqueça os valores fundamentais, o patrimônio e a base de fãs do esporte europeu e que corra o risco de deixar fãs leais para trás".

Segundo uma fonte da Euroliga, a maioria dos 13 clubes fundadores compartilha essa posição, embora não tenha havido "unanimidade".

Vários veículos da mídia relataram que o Real Madrid estaria interessado no projeto da NBA, que foi anunciado como uma liga com 12 franquias permanentes e quatro membros que podem ser alterados a cada ano com base nos resultados esportivos.

A NBA também teria entrado em contato com grandes clubes europeus, como PSG e Manchester City, para ver se eles estariam interessados em participar do projeto.

