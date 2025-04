Meghan Markle revela complicações pós-parto

Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, da Inglaterra, revelou, nesta terça-feira (8), em seu podcast, que teve complicações médicas após dar à luz.

Meghan, de 43 anos, recebeu na estreia do podcast "Confessions of a Female Founder" a fundadora do aplicativo de namoro Bumble, Whitney Wolfe Herd. "Nós duas tivemos experiências muito parecidas no pós-parto, e nós duas tivemos pré-eclâmpsia", contou a duquesa de Sussex. "É tão raro e assustador", acrescentou.

A pré-eclâmpsia pós-parto é uma doença que se caracteriza por hipertensão arterial, edema grave (inchaço) e perda de proteínas na urina da mãe. Os sintomas incluem dor de cabeça persistente, zumbido, visão de pontos pretos ou claros e dor intensa abaixo das costelas.

Meghan e Harry têm dois filhos, Archie e Lily, de 5 e 3 anos. A duquesa não especificou em qual gestação ocorreram as complicações.

No mês passado, Meghan estreou uma série de culinária na Netflix que foi muito bem recebida pela crítica britânica. Mas seu podcast, no qual entrevista mulheres de negócios, não convenceu.

O primeiro episódio não é "um manual de conselhos profissionais específicos e construtivos. É apenas uma conversa efusiva entre duas amigas com afinidades, que poderia ter acontecido a portas fechadas", resumiu o The Guardian.

rfo/bar/db/val/lb/mvv