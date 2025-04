Milhares de indígenas vão ao Congresso exigir proteção para suas terras

Milhares de indígenas de todo o país marcharam, nesta terça-feira (8), até o Congresso Nacional, em Brasília, para exigir a proteção do Estado sobre seus territórios, ameaçados pelo desmatamento para o agronegócio, o garimpo e outras atividades extrativistas.

Delegações dos povos originários foram recebidas no plenário da Câmara dos Deputados. Indígenas de todo o Brasil estão reunidos esta semana na capital federal no Acampamento Terra Livre, o maior evento de mobilização indígena do país.

O cacique Raoni, o líder indígena mais influente do país, foi recebido com uma grande ovação.

"Pedi aqui [...] para que possamos ainda estar com uma vida saudável dentro dos nossos territórios", disse o líder kayapó.

"Vocês têm que estar firmes para poder continuar nessa luta, nesse trabalho de defender o nosso direito, defender o nosso território", disse aos demais representantes indígenas em língua kayapó, com tradução de um intérprete para o português.

Fora do prédio da Câmara, milhares de indígenas se manifestaram contra um poder legislativo de maioria conservadora e que aprovou iniciativas contrárias a suas reivindicações.

Fotos de dezenas de parlamentares descritos como "anti-indígenas" foram exibidas em dois caixões pretos e enterradas simbolicamente na Esplanada dos Ministérios.

Raoni, cuja idade é estimada em cerca de 90 anos, participou da marcha em cadeira de rodas, embora afirme estar "feliz" e "bem" de saúde.

"Vocês estão vendo, eu estou cada vez mais cansado e agora vocês jovens, agora essa luta é com vocês", afirmou.

Os indígenas foram convidados para uma sessão solene na Câmara dos Deputados sobre os "impactos do setor energético" em seus territórios.

"Os mineiros, os latifundiários estão avançando em nossas terras", disse durante a marcha um cacique Pataxó.

O desmatamento é crime nas terras indígenas demarcadas pelo Estado, segundo a legislação brasileira.

"Congresso Nacional: respeite nossos povos indígenas!", reivindicou o cacique com um megafone.

Segundo esse líder Pataxó, alguns parlamentares "engavetaram" projetos de lei que protegeriam as terras indígenas, ao mesmo tempo que promoveram outras propostas no sentido contrário.

Em 2023, O Congresso aprovou uma regra que limita os direitos dos povos originários a reivindicarem seus territórios, conhecida como marco temporal. O assunto está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Acampamento Terra Livre vai até a próxima sexta-feira. Indígenas de outros países da Amazônia e de Oceania se juntarão aos brasileiros na quinta-feira em uma marcha para conscientizar sobre suas demandas antes da cúpula do clima COP30 das Nações Unidas, que será realizada em novembro, em Belém do Pará.

