Manga, lendário goleiro do Botafogo e da Seleção, morre aos 87 anos

O ex-goleiro Manga, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, que brilhou pelo Nacional do Uruguai e ficou conhecido por jogar sem luvas, morreu nesta terça-feira (8) aos 87 anos no Rio de Janeiro, anunciou o Botafogo, um dos clubes que ele defendeu ao longo da carreira.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos (...) um dos maiores goleiros da história do futebol mundial", publicou o clube carioca na rede social X.

O Botafogo confirmou que Manga morreu no hospital, sem especificar a causa da morte, embora a imprensa tenha noticiado que ele vinha lutando contra um câncer de próstata havia vários anos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que será respeitado um minuto de silêncio em sua homenagem nas partidas da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira e Segunda Divisão.

O Nacional de Montevidéu, time pelo qual conquistou a Copa Libertadores da América em 1971, também publicou uma nota na qual "lamenta profundamente o falecimento" de seu ex-goleiro. "Adeus, Manga", dedicou o clube uruguaio ao seu ídolo no X.

"Além das belas defesas, Manga chamava atenção nos gramados por dispensar o uso de luvas", disse a CBF em seu comunicado, no qual publicou uma foto dele exibindo, orgulhoso, os dedos tortos devido ao impacto das boladas.

Nascido em 1937 em Recife, Manga iniciou sua carreira no Sport. No entanto, foi no Botafogo que ele se tornou uma lenda, sendo o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 442 jogos entre 1959 e 1968.

Ele foi quatro vezes campeão carioca (1961, 1962, 1967 e 1968) e três vezes do Torneio Rio-São Paulo (1962, 1964 e 1966).

Suas atuações pelo time alvinegro o levaram à Seleção Brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, onde o Brasil acabou sendo eliminado na primeira fase.

Durante sua longa carreira, também atuou em outros times brasileiros, como o Inter de Porto Alegre, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976), o Grêmio e o Coritiba.

Mas seus maiores títulos foram conquistados pelo Nacional de Montevidéu: a Libertadores, a Intercontinental e a Interamericana de 1971. Além disso, foi campeão uruguaio em quatro ocasiões (1969, 1970, 1971 e 1972).

Manga também jogou pelo Barcelona de Guayaquil, onde se aposentou em 1982, aos 45 anos.

Devido à sua importância, o Brasil designou o dia 26 de abril, data em que Manga nasceu, como o Dia do Goleiro.

