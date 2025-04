Barril de petróleo WTI fecha abaixo de US$ 60, um recorde desde abril de 2021

O barril de petróleo de tipo West Texas Intermediate (WTI) fechou nesta terça-feira (8) abaixo de 60 dólares, um recorde desde abril de 2021, em um mercado preocupado com a demanda mundial em meio à guerra comercial lançada pelo presidente Donald Trump.

O barril WTI, negociado em Nova York e com vencimento em maio, recuou 1,85% e fechou em 59,58 dólares. O petróleo de referência europeu, o Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caiu 2,17%, para 62,82 dólares.

tmc/ni/nn/mel/rpr/am