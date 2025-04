Fifa anuncia que árbitros do Mundial de Clubes usarão câmeras corporais

Os árbitros que participarem da primeira edição do Mundial de Clubes, organizado nos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho, estarão equipados com câmeras corporais, anunciou nesta terça-feira (8) a Fifa.

Após a aprovação da Ifab, o órgão que regula as regras do futebol, os árbitros usarão "câmeras corporais em caráter experimental", explicou a Fifa em seu comunicado.

"É uma boa oportunidade para oferecer ao público imagens captadas a partir de uma nova perspectiva e ângulo de visão", afirmou o presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, o italiano Pierluigi Collina, citado no comunicado.

"Ter a possibilidade de analisar o que o árbitro vê é importante para avaliar como a decisão foi tomada e qual era sua perspectiva. É uma nova experiência para as emissoras de rádio e televisão e também nos serve como ferramenta de formação para os árbitros", acrescentou Collina, que ressaltou que se trata de um teste que também tem "uma finalidade educativa para os árbitros".

Essa não será a única novidade no próximo Mundial de Clubes, torneio no qual também será introduzida a medida aprovada pela Ifab no último dia 1º de março para evitar a perda de tempo por parte dos goleiros: se o goleiro segurar a bola por mais de oito segundos, o árbitro marcará escanteio. Até agora, marcava-se tiro livre indireto se o goleiro retivesse a bola por mais de seis segundos, embora essa regra raramente fosse aplicada. A nova regra já está em vigor no Campeonato Brasileiro.

A Fifa organizou recentemente diversos seminários para preparar os árbitros que apitarão os jogos nos Estados Unidos no próximo verão (hemisfério norte).

"Temos que ver futebol e gols, não a arbitragem", destacou o diretor de arbitragem Massimo Busacca. "A arbitragem deve ser invisível durante a partida. De um bom árbitro nem se sabe o que fez ou quem é, mas ele deve estar preparado caso precise intervir", acrescentou.

