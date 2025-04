EUA pode retirar 10.000 militares do Leste Europeu (NBC)

Os Estados Unidos podem retirar 10.000 militares do Leste Europeu, informou esta terça-feira (8) a NBC, uma medida que alguns analistas temem que incentive a Rússia.

Ao redor de 20.000 soldados adicionais foram mobilizados na região em 2022 sob o mandato do então presidente democrata Joe Biden para reforçar o flanco oriental da Otan depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Seis funcionários americanos e europeus citados pela NBC confirmaram as negociações sobre a redução pela metade do destacamento, centradas em cortar os efetivos na Romênia e Polônia. O presidente americano, Donald Trump, pressiona para pôr fim rapidamente à guerra de mais de três anos na Ucrânia desde que assumiu seu segundo mandato em janeiro, mas até o momento não realizou progressos.

O republicano costuma criticar a Otan e pede à Europa que assuma mais responsabilidade em sua defesa, aumente o gasto militar e tome a iniciativa de armar a Ucrânia.

Uma redução das forças americanas aumentaria a "vontade do presidente (russo) Vladimir Putin de se imiscuir de diversas formas em todo o espectro europeu", declarou à NBC Seth Jones, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Atualmente, há 100.000 soldados americanos estacionados na Europa, 65.000 deles com base permanente no continente. O restante faz parte do pessoal de rotação e reforços.

