PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

CHINA EUA ECONOMIA: China promete lutar contra tarifas americanas 'até o fim'

MUNDO CLIMA: Temperatura mundial permanece em níveis historicamente elevados em março

=== CHINA EUA ECONOMIA ===

PEQUIM:

China promete lutar contra tarifas americanas 'até o fim'

A China prometeu nesta terça-feira (8) que lutará contra as tarifas dos Estados Unidos "até o fim", depois que o presidente Donald Trump ameaçou adotar taxas adicionais, uma nova escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta.

=== MUNDO CLIMA ===

PARIS:

Temperatura mundial permanece em níveis historicamente elevados em março

As temperaturas permaneceram em níveis historicamente elevados em março, o que prolonga uma onda planetária de calor de quase dois anos, informou nesta terça-feira (8) o programa europeu de observação climática Copernicus.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Garimpo ilegal em terras indígenas tem queda durante governo Lula, diz Greenpeace

O garimpo ilegal de ouro em terras indígenas caiu no Brasil desde que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder em 2023, segundo um relatório do Greenpeace divulgado nesta terça-feira (8), que também faz um alerta sobre novas áreas protegidas ocupadas pelos garimpeiros.

QUITO:

Equador escolhe entre Daniel Noboa e Luisa González em segundo turno acirrado

O presidente Daniel Noboa e a opositora de esquerda Luisa González disputarão um acirrado segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (13) no Equador, um país endividado, dividido e imerso na violência do tráfico de drogas.

JOYABAJ:

Costura ou barberia: aprender um ofício para frear a emigração na Guatemala

Preocupada com a pobreza, Francisca Lares pensava emigrar da Guatemala, mas aprendeu costura e desistiu. Agora está feliz por não ter ido para os Estados Unidos, já que acredita que teria sido deportada pelo governo de Donald Trump.

NOVA YORK:

O professor que ajudou Bad Bunny a dar aula de história porto-riquenha

Era véspera de Natal quando muitos seguidores do historiador Jorell Meléndez-Badillo no Instagram repetiram a mesma pergunta em sua conta: ele estaria interessado em colaborar com Bad Bunny?

-- EUROPA

LONDRES:

Charles e Camilla comemoram 20º aniversário do polêmico casamento

O rei Charles III e a rainha Camilla comemoram seu 20º aniversário de casamento em Roma nesta terça-feira (8), uma união que, na época, causou alvoroço no Reino Unido e abalou a monarquia.

LONDRES:

Príncipe Harry tenta mais uma vez recuperar a proteção policial no Reino Unido

O príncipe Harry recorreu nesta terça-feira (8) ao Tribunal de Apelação de Londres para tentar revogar a decisão que o privou de proteção policial em suas visitas ao Reino Unido, uma das ações legais movidas pelo filho mais novo do rei Charles III.

LONDRES:

Mundo registra recorde de execuções desde 2015, segundo Anistia Internacional

O número de execuções no mundo alcançou seu nível mais alto em uma década, sendo particularmente elevado em Irã, Iraque e Arábia Saudita, segundo o relatório anual da Anistia Internacional (AI) sobre a pena de morte publicado nesta terça-feira (8).

PARIS:

Atacar o 'sistema' sem parecer Trump, a difícil estratégia de Le Pen na França

A líder de extrema direita Marine Le Pen resgatou seu duro discurso antissistema após sua condenação a cinco anos de inelegibilidade, mas replicar na França a estratégia de Donald Trump pode minar uma década de seu bem-sucedido trabalho de normalização, segundo os especialistas.

LONDRES:

Al Fayed destruiu 'muitas vidas', afirma advogado de mulheres que denunciaram estupros

Muitas vidas foram destruídas" por Mohamed Al Fayed, falecido proprietário da luxuosa loja londrina de departamentos Harrods, disse à AFP o advogado que representa 27 mulheres que alegaram ter sido vítimas de estupro e agressão sexual pelo magnata.

--- ORIENTE MÉDIO ---

TEERÃ:

Irã afirma que é possível chegar a um acordo nuclear se os Estados Unidos mostrarem boa vontade

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou, nesta terça-feira (8), que um acordo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear iranino é possível se Washington mostrar boa vontade nas conversações previstas para este fim de semana em Omã.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

David Hockney organiza retrospectiva de sua obra em Paris

O pintor britânico David Hockney, um dos nomes mais conhecidos da arte contemporânea, é o curador de uma grande retrospectiva de sua própria obra, uma exposição com ares de homenagem definitiva na Fundação Louis Vuitton de Paris.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das partidas de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: Arsenal-Real Madrid e Bayern de Munique-Inter de Milão

