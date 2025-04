Taiwan acusa China de usar IA para gerar 'mensagens controversas'

A China está usando cada vez mais a inteligência artificial (IA) para criar "mensagens controversas" contra Taiwan e criar divisões na sociedade taiwanesa, alertou a agência de inteligência da ilha nesta terça-feira (8).

"Foi observado que o PCC [Partido Comunista da China] está usando cada vez mais ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na produção e disseminação de mensagens controversas", alertou o National Security Bureau (NSB) em um relatório ao parlamento.

Desde o início do ano, o NSB identificou mais de 510.000 "mensagens polêmicas", em comparação com 442.652 no primeiro trimestre de 2024.

As mensagens foram postadas principalmente no Facebook, TikTok, X e fóruns digitais.

A agência de inteligência disse que também detectou 3.600 contas suspeitas no Facebook e no TikTok.

As mensagens se referem principalmente às declarações do presidente taiwanês Lai Ching-te sobre segurança nacional ou às patrulhas de prontidão de combate das forças armadas chinesas.

Pequim está travando uma "guerra cognitiva contra Taiwan combinando mídia estatal, mídia social, redes de trolls e empresas de relações públicas", disse o NSB.

A agência denuncia ações "coordenadas com contas irregulares para manipular narrativas on-line", "realizar invasões cibernéticas" ou mesmo "explorar proxies", com o objetivo de "semear a divisão na sociedade taiwanesa".

A China considera a ilha parte de seu território e nunca descartou a possibilidade de usar a força para recuperar seu controle.

