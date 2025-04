Sporting fica no empate com Braga e Benfica abre 2 pontos na liderança do Português

O Benfica, que no domingo goleou por 4 a 1 seu rival Porto em pleno Estádio do Dragão, assumiu a liderança isolada do campeonato português após o encerramento da 28ª rodada nesta segunda-feira (7) com dois pontos de vantagem sobre o vizinho Sporting.

Os 'Leões' desperdiçaram a oportunidade de alcançar as 'Águias' depois de não terem conseguido ir além do empate em 1 a 1 nesta segunda na capital diante do Braga (3º), apesar de terem aberto o placar logo aos 15 minutos com o 31º gol do atacante sueco Viktor Gyökeres no campeonato.

Mas a equipe visitante deixou tudo igual no Estádio de Alvalade faltando três minutos para o fim, por meio do jovem atacante Afonso Patrão (87').

O veterano meia João Moutinho, de 38 anos, deixou o Braga com um jogador a menos ao ser expulso nos acréscimos (90'+5).

No domingo, o atacante grego Vangelis Pavlidis marcou os três primeiros gols da vitória do Benfica na visita ao Porto. O centroavante espanhol Samu Aghehowa diminuiu mas o zagueiro argentino Nicolás Otamendi fechou o placar em 4 a 1, mergulhando o Porto numa crise.

--- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Português e classificação:

- Sexta-feira:

AVS - Estoril 0 - 3

- Sábado:

Arouca - FC Famalicão 1 - 2

Vitória de Guimarães - Santa Clara 2 - 0

- Domingo:

Gil Vicente - Moreirense 0 - 1

Nacional - Estrela da Amadora 0 - 1

Porto - Benfica 1 - 4

- Segunda-feira:

Farense - Casa Pia 0 - 0

Rio Ave - Boavista 0 - 2

Sporting - Braga 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Benfica 68 28 22 2 4 69 23 46

2. Sporting 66 28 20 6 2 74 24 50

3. Braga 57 28 17 6 5 45 24 21

4. Porto 56 28 17 5 6 54 25 29

5. Santa Clara 46 28 14 4 10 28 27 1

6. Vitória de Guimarães 45 28 11 12 5 40 29 11

7. FC Famalicão 40 28 10 10 8 35 31 4

8. Casa Pia 40 28 11 7 10 34 36 -2

9. Estoril 39 28 10 9 9 38 43 -5

10. Moreirense 35 28 9 8 11 34 39 -5

11. Arouca 29 28 7 8 13 27 43 -16

12. Rio Ave 29 28 7 8 13 30 47 -17

13. Nacional 29 28 8 5 15 26 38 -12

14. Gil Vicente 26 28 6 8 14 27 42 -15

15. Estrela da Amadora 26 28 6 8 14 22 41 -19

16. AVS 23 28 4 11 13 21 44 -23

17. Farense 18 28 3 9 16 19 40 -21

18. Boavista 18 28 4 6 18 19 46 -27

