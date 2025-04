Cortes na ajuda dos EUA são 'sentença de morte para milhões', diz ONU

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU anunciou, nesta segunda-feira (7), que Washington o notificou sobre novos cortes da ajuda alimentar emergencial em 14 países, o que representaria uma "sentença de morte para milhões de pessoas".

O PMA, que já sofreu uma redução de 40% em seu financiamento para 2025, "está muito preocupado com as notificações recentes do governo americano, indicando que foi encerrado o financiamento da ajuda alimentar de emergência para 14 países", escreveu a agência da ONU em sua conta na rede X. No entanto, não especificou de quais países se tratava.

"Se for aplicado, isto representaria uma sentença de morte para milhões de pessoas que enfrentam a fome extrema e a inanição", advertiu.

"Estamos em contato com o governo americano para obter esclarecimentos e pedir que se mantenha o apoio a estes programas vitais", afirmou o PMA.

O PMA não é único organismo da ONU afetado pelos cortes de financiamento americanos.

Os anúncios de cortes na ajuda internacional se multiplicaram desde que o republicano Donald Trump voltou para a Casa Branca, causando inquietação em ONGs e organizações internacionais.

Os Estados Unidos suprimiram 83% dos programas de sua agência de desenvolvimento USAID, que até agora gerenciava um orçamento anual de 42,8 bilhões de dólares (R$ 252 bilhões, na cotação atual).

