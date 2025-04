Com sonho da tríplice coroa, Inter de Milão encara Bayern em Munique pelas quartas da Champions

A Inter de Milão encara um dos principais obstáculos na sua corrida pela tão sonhada tríplice coroa: a visita ao Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (7) às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, palco da final da competição marcada para o dia 31 de maio.

Atuais líderes isolados do campeonato italiano e disputando as semifinais da Copa da Itália (empatou com o Milan em 1 a 1 no jogo de ida), os 'nerazzurri' não escondem a ambição de igualar a histórica temporada de 2009-2010, quando a equipe comanda pelo técnico José Mourinho derrotou o Bayern no Santiago Bernabéu para somar a Liga dos Campeões aos dois títulos nacionais.

Outro artilheiro argentino, Lautaro Martínez, está confiante nas chances de seu time antes da partida de ida das quartas de final da Champions desta terça-feira.

"Será difícil, mas vamos em frente porque queremos vencer todos os jogos", disse o campeão mundial de 2022 pela 'Albiceleste' no mês passado, após uma vitória sobre a Atalanta.

A Inter foi o último time italiano a erguer a 'Orelhuda' e chegou bem perto em 2023, quando perdeu a final para o Manchester City.

O duelo contra o gigante bávaro marcará um mês de abril chave para a equipe lombarda, depois de um caminho relativamente fácil até as quartas de final que permitiu ao técnico Simone Inzaghi fazer rotações no elenco, com a defesa do 'Scudetto' como prioridade definida pelo clube milanês.

A Inter sofreu apenas dois gols na Liga dos Campeões nesta temporada, em que ainda apresenta mais falhas na defesa do que no ano passado.

- Bayern sofre com lesões -

Um desses gols veio na única derrota sofrida pela Inter na fase de grupos da competição, por 1 a 0, contra o Bayer Leverkusen, rival do Bayern de Munique pelo título do campeonato alemão.

A incapacidade de garantir o triunfo em certas partidas tem sido outro ponto fraco da Inter neste ano, e os 30 gols sofridos na Serie A já são oito a mais do que em todo o campeonato italiano de 2023-2024.

A Inter desperdiçou uma vantagem de dois pontos e empatou com o modesto Parma no sábado, e quase fez o mesmo em casa contra a Udinese na semana anterior. Mas para sua sorte, o vice-líder Napoli também empatou nesta segunda-feira, contra o Bologna (1 a 1), e perdeu a chance de ficar na cola na classificação. A distância se manteve em três pontos.

O auxiliar técnico Massimiliano Farris disse após o empate de sábado que a Inter "não conseguiu encontrar energia mental ou física para segurar" o Parma após uma vantagem de 2 a 0, uma declaração preocupante antes da partida contra Harry Kane e companhia.

A notícia boa para a Inter é que o zagueiro Alessandro Bastoni parece ter se recuperado após ser visto com uma bolsa de gelo no joelho esquerdo na partida em Parma, mas a ausência de Denzel Dumfries na lateral direita alimenta os temores dos temidos ataques dos bávaros pela ponta.

Por outro lado, o técnico do Bayern Vincent Kompany tampouco poderá contar com seu elenco completo.

Seu destaque Jamal Musiala é a última baixa do time alemão devido a um problema num tendão que pode mantê-lo afastado pelo restante da temporada, enquanto o goleiro e capitão Manuel Neuer, Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Hiroki Ito lotam o departamento médico.

Mas a proximidade do título da Bundesliga e a perspectiva de uma final da Liga dos Campeões em seu próprio estádio são, sem dúvida, grandes estímulos para o gigante bávaro.

