Cerca de 400 mil pessoas foram deslocadas em Gaza desde o fim da trégua, diz ONU

Cerca de 400 mil pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza desde 18 de março, quando o Exército israelense retomou suas operações militares, indicou nesta segunda-feira (7) o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas.

"Os sobreviventes de Gaza são deslocados repetidas vezes e obrigados a se instalar em espaços cada vez mais reduzidos, nos quais suas necessidades básicas não podem ser atendidas", lamentou o porta-voz Stéphane Dujarric.

Quase toda a população de Gaza, de 2,4 milhões de pessoas, já havia sido deslocada pelo menos uma vez entre 7 de outubro de 2023 e o início do cessar-fogo em janeiro.

Em uma declaração conjunta, os diretores do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher; da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; do Unicef, Catherine Russell; e do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, pediram ao mundo que "aja urgentemente para salvar os palestinos de Gaza".

Mais uma vez, os gazenses se encontram "encurralados, bombardeados e famintos, enquanto alimentos, remédios, combustível e abrigos se acumulam nas passagens fronteiriças e a entrada de equipamentos vitais é interrompida", lamentaram, após mais de um mês de bloqueio imposto por Israel.

"As alegações de que há comida suficiente para alimentar os palestinos estão muito distantes da realidade no terreno. Os estoques estão extremamente baixos", insistiram. "Estamos testemunhando atos de guerra em Gaza que demonstram um flagrante desprezo pela vida humana."

abd/ph/db/nn/am