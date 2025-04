Trump critica artista que fez seu ‘pior retrato’ e recebe resposta

A artista britânica Sarah A. Boardman, conhecida por criar o retrato oficial de Donald Trump no Colorado, nos Estados Unidos, enfrenta uma dura repercussão após o presidente ridicularizar sua obra. Em março deste ano, Trump publicou em sua plataforma Truth Social que o retrato era uma "distorção proposital" de sua imagem, algo que Sarah contesta veementemente. Para ela, essa visão não apenas questiona sua habilidade, como coloca em risco sua carreira de mais de 40 anos.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o retrato de Trump foi pintado para ser exibido no Capitólio, no estado do Colorado, onde permaneceu por seis anos a partir de 2019. No entanto, após a crítica pública do norte-americano, que afirmou que a obra era "realmente a pior" que ele já tinha visto, a situação tomou outro rumo. Ele ainda enfatizou que o retrato de Barack Obama, também pintado por Boardman, era “maravilhoso” e fazia um contraste negativo com o de sua própria imagem.

Em sua primeira declaração pública desde o episódio, Boardman refutou as alegações, enfatizando que a pintura foi feita com "precisão, sem distorção proposital ou preconceito político". A artista também mencionou que as críticas de Trump não afetaram apenas sua reputação, mas começaram a impactar seu negócio, que corre o risco de não se recuperar. "As acusações de que ‘eu distorci propositalmente’ e que ‘perdi meu talento’ têm gerado consequências diretas no meu trabalho", afirmou.

Embora a pintora britânica reconheça que, ao retratar uma figura política como Trump, críticas poderiam ser inevitáveis, ela destacou que a intensidade das reações após a publicação do norte-americano deixaram a situação ainda pior. Segundo a artista, até aquele momento, o retrato havia sido amplamente elogiado, mas esses comentários mudaram o panorama, afetando até sua clientela.

A repercussão das críticas

A resposta a essas críticas também se estendeu ao próprio Capitólio. Após as declarações de Trump, a obra foi removida do local, uma decisão tomada pelas autoridades locais. Boardman, no entanto, ressaltou que essa mudança foi em grande parte impulsionada pela pressão gerada pelas palavras do presidente.

O episódio envolvendo a artista britânica e o político levanta um questionamento sobre a liberdade artística e os impactos das críticas públicas. Para Boardman, as acusações de Trump são um ataque à sua obra e um questionamento direto de sua integridade e habilidades artísticas. Agora, ela se vê diante de um desafio, onde o futuro de sua carreira pode estar em jogo.

Quem é Sarah A. Boardman?

Natural da Grã-Bretanha, Sarah A. Boardman construiu uma carreira internacionalmente reconhecida. Depois de estudar técnicas dos antigos mestres na Alemanha, ela obteve sucesso tanto nas artes quanto nos negócios, realizando uma carreira de destaque que a levou a pintar os retratos oficiais de dois presidentes dos EUA: Barack Obama e Donald Trump. Além disso, têm uma trajetória diversificada, tendo viajado por diversos continentes ao longo de sua carreira.

