PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

BOLSAS ECONOMIA: Bolsas asiáticas e europeias desabam por temor de guerra comercial em larga escala

PARIS:

Bolsas asiáticas e europeias desabam por temor de guerra comercial em larga escala

A guerra comercial desencadeada pelas tarifas anunciadas por Donald Trump causou mais um dia sombrio nesta segunda-feira (7) para as bolsas de valores da Ásia e da Europa, que temem uma recessão em larga escala.

EUA tarifas Japão diplomacia China governo comércio taxas

PARIS:

Principais crises nas Bolsas desde o crash de 1929

As Bolsas de Valores desabaram nesta segunda-feira (7) devido ao impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao resto do mundo e à anunciada resposta da China.

EUA recessão tarifas diplomacia mercado comércio epidemia imobiliário bancos taxas internet

MAGNOLIA, Estados Unidos:

Amadas no Texas, as caminhonetes ou 'trucks' serão afetadas pelas tarifas de Trump

Arthur Bibbs antecipou a compra de um Dodge RAM usado no Texas. Ele teme que a "paranoia" após as tarifas de 25% do presidente Donald Trump sobre carros importados e peças fabricadas fora dos Estados Unidos aumente os preços.

política taxas

LONDRES:

Charles III inicia visita à Itália após susto durante tratamento contra o câncer

O rei Charles III e sua esposa Camilla celebrarão seu 20º aniversário de casamento na quarta-feira na Itália, onde iniciarão uma visita oficial nesta segunda-feira (7), a primeira viagem do monarca desde o susto que sofreu no final de março durante seu tratamento contra o câncer.

diplomacia Vaticano realeza GB Itália

GENEBRA:

ONU: cortes na ajuda ameaçam batalha contra mortalidade materna

Os avanços na luta contra a mortalidade materna estão estagnados e, agora, ameaçados pelos cortes na ajuda humanitária, que prejudicam os serviços de saúde, alerta a ONU.

OMS morte mulheres saúde

PARIS:

Sobrevivente do campo nazista de Buchenwald recorda sua libertação 80 anos depois

Jacques Moalic, um ex-jornalista da Agence France-Presse (AFP), recorda com detalhes, aos seus 102 anos, a libertação do campo de concentração nazista de Buchenwald por tropas americanas em 11 de abril de 1945.

história França guerra Alemanha

PARIS:

Poluição de microplásticos atinge nível 'alarmante' nos grandes rios da Europa

Os microplásticos se propagaram pelos principais rios da Europa, segundo 14 estudos publicados simultaneamente na revista "Environmental Science and Pollution Research".

Europa oceanografia meio-ambiente água geologia ciência oceano

NOVA YORK:

Indústria musical tenta enfrentar os abusos da IA, com pouco sucesso

A indústria da música está lutando em plataformas, nos tribunais e com políticos para impedir a pilhagem e a apropriação indevida de seu conteúdo por meio de inteligência artificial generativa (IA), mas os resultados são limitados até agora.

EUA patentes móvel música IA internet GB

