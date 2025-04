Alemanha pede investigação após morte de socorristas em Gaza

A Alemanha pediu, nesta segunda-feira (7), uma investigação urgente sobre as denúncias de que as forças israelenses atiraram contra um comboio de ambulâncias em um ataque que matou 15 socorristas em Gaza em 23 de março.

"Há perguntas importantes sobre as ações do Exército israelense", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Christian Wagner, depois que novas imagens que parecem mostrar o ataque surgiram.

"Uma investigação e a responsabilização dos perpetradores são urgentemente necessárias", acrescentou.

