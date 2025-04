Pegula vence Kenin e conquista WTA 500 de Charleston, seu 1º título no saibro

A tenista americana Jessica Pegula derrotou neste domingo (6) a compatriota Sofia Kenin e conquistou o título do torneio WTA 500 de Charleston (Carolina do Sul), o primeiro de sua carreira no saibro.

Pegula, número quatro do ranking mundial, venceu Kenin (39ª) por 6-3 e 7-5 conquistando o título apenas uma semana depois de perder a final do WTA 1000 em Miami para Aryna Sabalenka.

Aos 31 anos, a jogadora de Buffalo (Nova York) ampliou para oito o número de troféus em sua galeria e estendeu seu início de temporada excepcional, no qual tem o maior recorde de partidas vencidas no circuito, com 25.

Disputando a terceira final de seus últimos quatro torneios, Pegula assumiu o controle do set inicial com autoridade, mas precisou de uma grande recuperação para obter a vitória por 2 a 0.

Kenin, campeã do Aberto da Austrália em 2020, deixou escapar uma vantagem de 5 a 1 e três set points contra Pegula, que conquistou assim seu segundo título do ano depois de Austin (WTA 250) no início de março.

