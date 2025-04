Atlético de Madrid vence Sevilla nos acréscimos (2-1) e segue vivo no Espanhol

O Atlético de Madrid se manteve vivo na luta pelo título da LaLiga ao vencer o Sevilla (11º) neste domingo (6) por 2 a 1, nos acréscimos, no estádio Sánchez Pizjuán, pela 30ª rodada, depois de os dois primeiros colocados - Barcelona e Real Madrid - empatarem e perderem no sábado, respectivamente.

A equipe sevilhana abriu o placar com um belo gol de fora da área do francês Lucien Agoumé (8') aproveitando um vacilo da defesa no primeiro chute de seu time na direção do gol.

Julián Álvarez (25') conseguiu o empate de pênalti após um erro do francês Loic Badé que chegou atrasado e derrubou com violência o inglês Conor Gallagher.

Quando tudo parecia indicar que o duelo ia terminar empatado, Pablo Barrios (90'+3) apareceu para dar a vitória à equipe madrilenha, o que a coloca novamente na luta pelo campeonato.

O clube 'rojiblanco' reduziu a desvantagem para sete pontos em relação ao líder Barcelona, que não passou do empate em 1 a 1 diante do Betis (5º) em Montjuïc, no sábado, e a três pontos do Real Madrid, que perdeu por 2 a 1 para o Valencia (15º) em pleno Bernabéu.

- Sevilla domina 1º tempo -

Os sevilhanos passaram mais tempo no campo adversário na primeira etapa, mas isso não serviu para gerar oportunidades de perigo suficientes à baliza defendida pelo esloveno Jan Oblak, apesar dos avanços do belga Dodi Lukébakio e do nigeriano Chidera Ejuke pelas pontas.

O Atlético, por sua vez, conseguiu neutralizar cada ataque e diminuiu o ritmo do duelo. Sem o argentino Rodrigo de Paul no time titular, os 'rojiblancos' apostaram em Gallagher e Giuliano Simeone, seus dois principais recursos ofensivos.

No gol do Sevilla, Adriá Pedrosa chegou à linha de fundo para recuperar uma bola que a defesa 'colchonera' não havia conseguido afastar. A bola sobrou na entrada da área para Agoumé chutar colocado, superando Oblak.

Os jogadores de Diego Simeone conseguiram reagir e Badé colaborou para isso. O jogador atropelou Gallagher dentro da área e o árbitro não hesitou em marcar a penalidade máxima.

O Sevilha, no entanto, poderia ter chegado ao intervalo em vantagem, mas Oblak evitou o gol de Akor Adams com uma grande defesa com meia hora de jogo.

- "Empenho de todos" -

Após o intervalo, o Atlético partiu em busca da vitória. Primeiro, o goleiro norueguês Orjan Nylan impediu o gol de Giuliano (50') e depois Álvarez (72') tentou surpreender de fora da área, mas o goleiro voltou a defender.

Quando o Atlético pressionava mais, Badé tentou se redimir após uma cobrança de escanteio aos 80 minutos, mas sua cabeçada passou perto do travessão de Oblak.

E Barrios apareceu nos acréscimos para dar os três pontos ao time madrilenho.

"Precisávamos muito disso. É um campo difícil, é sempre difícil vir aqui (...). Esta é a linha a seguir, há muito empenho de todos. Jogo a jogo. Já disse a Barrios que era hora de ele marcar um gol", disse o capitão 'rojiblanco' Koke ao canal Movistar+.

"Foram dias difíceis para nós, porque quando as coisas não saem como queremos, tudo fica mais irritante. Já estou na equipe e estou feliz com isso", continuou o meio-campista.

Na partida anterior, a Real Sociedad (8ª) afundou o Las Palmas (19ª) na tabela ao vencer por 3 a 1 nas Ilhas Canárias. Mikel Oyarzabal (5') acertou o primeiro chute e, depois, Sergio Gómez ampliou (56'). O Las Palmas diminuiu a diferença com um gol do escocês Oliver McBurnie (60'), mas Jon Aramburu (68') fechou o placar em 3 a 1.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Espanyol 0 - 4

- Sábado:

Girona - Alavés 0 - 1

Real Madrid - Valencia 1 - 2

Mallorca - Celta Vigo 1 - 2

Barcelona - Betis 1 - 1

- Domingo:

Las Palmas - Real Sociedad 1 - 3

Sevilla - Atlético de Madrid 1 - 2

Valladolid - Getafe

(16h00) Villarreal - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(16h00) Leganés - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 67 30 21 4 5 83 29 54

2. Real Madrid 63 30 19 6 5 63 31 32

3. Atlético de Madrid 60 30 17 9 4 49 24 25

4. Athletic Bilbao 53 29 14 11 4 46 24 22

5. Betis 48 30 13 9 8 41 37 4

6. Villarreal 47 28 13 8 7 51 39 12

7. Celta Vigo 43 30 12 7 11 44 43 1

8. Real Sociedad 41 30 12 5 13 30 32 -2

9. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 35 -2

10. Mallorca 40 30 11 7 12 29 37 -8

11. Sevilla 36 30 9 9 12 34 41 -7

12. Getafe 36 29 9 9 11 26 25 1

13. Girona 34 30 9 7 14 37 46 -9

14. Osasuna 34 29 7 13 9 33 42 -9

15. Valencia 34 30 8 10 12 34 47 -13

16. Espanyol 32 29 8 8 13 31 40 -9

17. Alavés 30 30 7 9 14 33 44 -11

18. Leganés 27 29 6 9 14 28 46 -18

19. Las Palmas 26 30 6 8 16 34 51 -17

20. Valladolid 16 29 4 4 21 19 65 -46

./bds/rsc/mcd/aam