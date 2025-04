Israel ataca Hezbollah no sul do Líbano durante visita de enviada dos EUA

Um ataque neste domingo (6) que, segundo Israel, teve como alvo membros do grupo Hezbollah, matou duas pessoas no sul do Líbano, coincidindo com a visita de uma enviada dos Estados Unidos ao local.

Apesar do cessar-fogo de 27 de novembro com o movimento xiita libanês, Israel continua realizando ataques no Líbano e mantém tropas em vários locais no sul do país.

"O ataque realizado hoje pelo inimigo israelense na cidade de Zibqin matou duas pessoas", disse o Ministério da Saúde libanês em um comunicado.

O Exército israelense informou que uma de suas aeronaves atingiu "dois terroristas do Hezbollah que operavam em um veículo de engenharia na área de Zibqin".

Ambos foram mortos "enquanto tentavam reconstruir a infraestrutura terrorista do Hezbollah", de acordo com o Exército.

A enviada adjunta dos EUA para o Oriente Médio, Morgan Ortagus, discutiu a situação no sul do Líbano com autoridades libanesas em Beirute no sábado.

Uma autoridade libanesa, falando sob condição de anonimato, afirmou que Ortagus abordou a intensificação e a aceleração do trabalho do exército libanês para desmantelar a infraestrutura militar do Hezbollah.

Os EUA presidem um comitê de monitoramento para o cessar-fogo, que encerrou mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta entre Israel e Hezbollah à margem da guerra de Gaza.

Pelo acordo, o movimento pró-iraniano deveria reposicionar suas forças ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira israelense, e desmantelar sua infraestrutura militar remanescente no sul.

Por sua vez, Israel deveria ter concluído sua retirada do Líbano até 18 de fevereiro, mas o Exército mantém posições em cinco setores que considera estratégicos.

- Conversas sobre reforma econômica -

Ortagus não fez nenhuma declaração, mas o presidente libanês Joseph Aoun e o primeiro-ministro Nawaf Salam - cujas nomeações no início deste ano encerraram um perído de mais de dois anos sem liderança - disseram que suas conversas com ela no sábado foram positivas.

Eles indicaram que as conversações abordaram a situação no sul, bem como as reformas econômicas.

A autoridade libanesa alegou que Ortagus "deu a entender" que a reconstrução de áreas devastadas pela guerra "exige primeiro a implementação de reformas e a expansão da autoridade do Estado".

A enviada dos EUA também elogiou a implementação de medidas de controle mais rígidas no aeroporto de Beirute, com o objetivo de evitar qualquer contrabando, inclusive de fundos, para o Hezbollah, disse uma fonte de segurança libanesa à AFP.

Os voos entre o Líbano e o Irã estão suspensos desde fevereiro, depois que os Estados Unidos alertaram que Israel poderia atacar o aeroporto de Beirute para impedir supostos carregamentos de armas para o Hezbollah.

O Ministério das Finanças do Líbano informou posteriormente que Ortagus se reuniu no domingo com o ministro das Finanças, Yassine Jaber, e o ministro da Economia, Amer Bisat, bem como com o novo governador do banco central, Karim Souaid.

As conversas incluíram "reformas iniciadas pelo governo e o programa de reforma econômica", de acordo com um comunicado.

