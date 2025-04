Dembélé, Vitinha, Pacho, Doué... os destaques do título do PSG

Poucos duvidavam que o Paris Saint-Germain iria conquistar um novo título da Ligue 1, um torneio que só perdeu duas vezes desde 2013, mas certamente a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique iria arrasar como fez, vencendo o campeonato a seis rodadas do fim da competição.

Sem as grandes estrelas das temporadas anteriores (Messi, Neymar e Mbappé), o ex-treinador da seleção espanhola criou uma equipe com o seu cunho característico, destaque para jovens e jogadores que têm jogado muito acima do nível esperado.

Estes são alguns dos protagonistas do 13º título do clube parisiense:

- Dembélé, o artilheiro -

Tão brilhante quanto irregular ao longo da carreira e criticado na primeira passagem pelo PSG por sua falta de eficácia, Ousmane Dembélé se transformou nesta temporada, ao ponto de ser o melhor jogador do PSG... na posição de centroavante!

Longe da ponta e como referência ofensiva da equipe, Dembélé respondeu sendo o artilheiro da Ligue 1 com 21 gols e 5 assistências, sendo 32 gols em todas as competições.

Depois de ter sido punido por Luis Enrique por motivos disciplinares no final de setembro, o camisa 10 reagiu e em 2025 é simplesmente o jogador mais decisivo nos principais campeonatos europeus, com 24 gols em 18 jogos disputados em todas as competições.

"A melhor decisão que tomei com Dembélé foi não obrigá-lo a jogar contra o Arsenal", disse recentemente Luis Enrique sobre a partida da Liga dos Campeões em que deixou o atacante de fora e que terminou com uma derrota parisiense por 2 a 0, no dia 1º de outubro.

Após esse castigo, Dembélé reagiu e o treinador destacou tudo o que ele "contribui como jogador, com as suas qualidades e a sua confiança, para os seus companheiros, para a equipe".

- Pacho, o novo muro -

O jovem zagueiro-central equatoriano Willian Pacho, de 23 anos, chegou a Paris sem fazer barulho, apesar dos 45 milhões de euros (cerca de R$ 286 milhões pela cotação atual) pagos ao Eintracht Frankfurt, clube pelo qual fez uma boa temporada em sua estreia na Bundesliga.

Ao lado do experiente brasileiro Marquinhos na zaga, Pacho se tornou um baluarte defensivo e uma das peças presentes na escalação de Luis Enrique, sendo um dos jogadores mais utilizados e com mais minutos de jogo de todo o elenco.

Com 60% dos duelos e desarmes vencidos e apenas dois cartões amarelos recebidos até o momento no campeonato francês, Pacho também tem se destacado pela saída de bola, aspecto fundamental no jogo de Luis Enrique, com quase 95% de aproveitamento nos passes e metade disso quando movimenta a bola a longa distância.

- Vitinha, a bússola -

O meio-campista português de 25 anos é, simplesmente, o organizador de todo o jogo parisiense e a projeção de Luis Enrique em campo.

"Vitinha é único. A posição de pivô é vital para nós. É um jogador que nunca perde a bola nem a posição, fisicamente forte, com uma mentalidade impressionante, tem passe, tem gol... Ele encarna tudo o que precisamos num meia. Para mim é um verdadeiro prazer ter um jogador como ele", elogiou Luis Enrique em janeiro, após a vitória sobre o Brest no playoff classificatório para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Além do papel fundamental na destruição do jogo adversário e na organização ofensiva parisiense, ao lado do compatriota João Neves e do espanhol Fabián Ruiz, o ex-jogador do Porto marcou quatro gols no campeonato francês.

- Doué, estrela em formação -

Ao lado de Pacho, Désiré Doué é a grande revelação da temporada do PSG. Chegou no verão passado vindo do Rennes por 50 milhões de euros (R$ 318 milhões) e depois de um início de temporada discreto, nos últimos meses se metamorfoseou a ponto de se tornar o complemento ideal de Dembélé e Bradley Barcola no ataque e estrear na seleção francesa aos 19 anos.

Além da capacidade de finalização (10 gols), Doué também tem se destacado pela compostura, como demonstrou ao marcar nas duas disputas de pênaltis decisivas que classificaram o PSG para as quartas de final (contra o Liverpool) e a França para a Final 4 da Liga das Nações (contra a Croácia).

