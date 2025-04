Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses vivos

O braço armado do Hamas divulgou neste sábado (5) um vídeo que mostra dois reféns israelenses vivos na Faixa de Gaza, falando à câmera e descrevendo como haviam sobrevivido a um suposto bombardeio israelense.

As imagens, divulgadas pelas Brigadas Ezedin al Qasam, duram pouco mais de dois minutos e nelas um dos homens aparece com uma bandagem na bochecha direita e outra na mão direita.

A AFP não pôde verificar a autenticidade do vídeo nem quando foi filmado.

As imagens foram divulgadas um dia depois de que as forças israelenses lançaram uma ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, na zona de Shujaiya, "com o objetivo de ampliar a zona de segurança" no território palestino.

O braço armado do Hamas afirmou na sexta-feira que a ofensiva colocava em perigo a vida dos reféns.

Durante seu ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza, combatentes palestinos sequestraram 251 pessoas, das quais 58 permanecem em cativeiro, incluindo 34 que teriam morrido, segundo o exército israelense.

Durante um recente cessar-fogo que terminou em 18 de março, quando Israel retomou os bombardeios em Gaza, os militantes islamistas libertaram 33 reféns, oito deles mortos.

