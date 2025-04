Polícia espanhola apreende uma tonelada de cocaína de organização criminosa

A polícia espanhola anunciou neste sábado (5) que desarticulou uma organização criminosa supostamente dedicada ao contrabando de drogas em contêineres através do porto de Valência (leste), apreendendo uma tonelada de cocaína em uma operação na qual 20 pessoas foram detidas.

A grande maioria dos presos, 10 dos quais em prisão preventiva, foi capturada na Espanha, enquanto outros dois foram detidos na Bélgica e um na França, informou a Polícia Nacional em um comunicado.

Alguns deles estavam ligados a "uma facção da gangue Hells Angels na Bélgica" e estavam envolvidos principalmente em "controlar e recuperar os carregamentos de drogas", disse a nota.

Durante a operação, coordenada pela Europol e realizada pela Polícia Nacional em várias fases, os agentes realizaram 11 buscas entre Espanha e Bélgica, nas quais apreenderam "mais de 1.000 quilos de cocaína, carteiras virtuais, duas armas de fogo" e oito veículos de alto padrão, entre outros, de acordo com a polícia espanhola.

A organização supostamente contrabandeava cocaína em contêineres que chegavam ao porto de Valência, na costa mediterrânea espanhola, camuflada entre mercadorias legais, sem o conhecimento do operador.

Por meio de um intermediário, eles então obtinham acesso ao porto e recuperavam as drogas por meio de "homens-aranha" que subiam nas pilhas de contêineres para remover a mercadoria usando ferramentas como tesouras ou radiais.

Posteriormente, transportavam a cocaína escondida em caminhões para armazéns, de onde era distribuída por toda a Europa.

Segundo a Polícia Nacional, o líder do braço belga da organização, que estava escondido em casas de luxo no litoral valenciano, "era um dos criminosos mais importantes do país", foragido da justiça há quatro anos e com ordem vermelha da Interpol.

A Espanha é um dos principais pontos de entrada de cocaína na Europa, devido aos seus vínculos com a América Latina, onde é produzida, mas também por sua localização geográfica.

