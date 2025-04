Rússia avalia danos por vazamento de petróleo no Mar Negro em quase 1 bilhão de dólares

As autoridades russas estimaram nesta sexta-feira (4) o valor de 990 milhões de dólares (5,5 bilhões de reais na cotação atual) em danos causados pelo derramamento de petróleo, em dezembro do ano passado, provocado pelo naufrágio de dois navios petroleiros no mar Negro.

Segundo Svetlana Radionova, diretora da agência russa de proteção ao meio ambiente, Rosprirodnadzor, os danos pelo derramamento de petróleo chegam a 84,9 bilhões de rublos.

As empresas proprietárias dos navios petroleiros naufragados têm um mês para pagar este valor ao Estado sob pena de ações legais, acrescentou a diretora da agência durante uma reunião governamental.

Em 15 de dezembro, os navios petroleiros encalharam durante uma tempestade no estreito de Kerch, provocando uma enorme contaminação que afetou as costas da região russa de Krasnodar (sudeste) e de Crimeia, uma península ucraniana anexada pela Russia em 2014.

O presidente russo, Vladimir Putin, admitiu em dezembro um "desastre ecológico" e criticou a resposta que, segundo ele, foi insuficiente por parte das autoridades locais.

O desastre causou o derramamento de camadas espessas de petróleo nas praias russas, o que obrigou as autoridades e os voluntários a recolher dezenas de milhares de toneladas de areia contaminada e a bombear o petróleo para um dos navios encalhados, o 'Volgoneft-239'.

Vários cetáceos, incluindo botos, foram encontrados mortos desde o desastre, de acordo com uma ONG russa especializada.

Uma investigação realizada pelo órgão de supervisão do transporte russo destacou, nesta sexta-feira, que os navios, que transportavam mais de 9 mil toneladas de petróleo, não estavam autorizados a navegar nesta zona marítima durante esta época do ano.

bur/mab/es/jmo/dd