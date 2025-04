Bombardeio de Israel mata comandante do Hamas no Líbano

Israel matou um comandante do grupo islamista palestino Hamas, Hassan Farhat, em um bombardeio nesta sexta-feira (4) na cidade portuária libanesa de Sidon, uma operação que também matou um filho e uma filha do dirigente.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, condenou o ataque como "um ataque flagrante à soberania libanesa" e uma violação do cessar-fogo de 27 de novembro com Israel.

"Durante a noite, o (Exército e o Serviço de Segurança Interna Shin Bet) conduziram um ataque de precisão na área de Sidon, eliminando o terrorista Hassan Farhat, comandante da área oeste do Hamas no Líbano", afirma um comunicado militar israelense.

A nota acrescenta que Farhat havia orquestrado vários ataques contra soldados e civis israelenses durante as hostilidades posteriores ao início da guerra em Gaza em outubro de 2023.

As ações comandadas por Farhat incluem disparos de foguetes contra a cidade israelense de Safed em 14 de fevereiro de 2024 que mataram um soldado israelense, segundo o Exército.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine Al-Qassam, confirmou em um comunicado divulgado em Gaza que Farhat morreu no ataque ao lado de seu filho Hamza, que também era membro do movimento islamista, e de sua filha adulta Jenan.

Um correspondente da AFP observou o apartamento do quarto andar ainda em chamas após o ataque, que provocou grandes danos ao prédio de apartamentos e aos edifícios vizinhos e provocou pânico no bairro.

A imprensa estatal libanesa informou um ataque às 3h45 (21h45 de Brasília, quinta-feira) em Sidon e afirmou que pelo menos três pessoas morreram no bombardeio.

"Um drone hostil entrou em um apartamento residencial... provocando duas explosões sucessivas que resultaram em um incêndio e danos extensos", informou a Agência Nacional de Notícias.

