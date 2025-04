Intel e TSMC chegam a acordo preliminar sobre fabricação de semicondutores

Os gigantes Intel e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) chegaram a um acordo preliminar para formar uma empresa conjunta que operará as instalações de fabricação de semicondutores da Intel, informou nesta quinta-feira (3) o meio especializado The Information.

Segundo a reportagem, o pacto teve o respaldo do governo de Donald Trump em um esforço para revitalizar a empresa americana, que nos últimos anos tem enfrentado dificuldades na produção.

A TSMC teria uma participação de 20% na nova empresa, afirmou o meio tecnológico.

Trump tem acusado repetidamente Taiwan de "roubar" a indústria americana de microchips e tem pressionado para trazer de volta a manufatura dessa tecnologia ao país.

O plano coincide com o recente anúncio da TSMC de que investirá pelo menos 100 bilhões de dólares (R$ 562 bilhões) nos Estados Unidos para construir instalações produtivas de última geração.

The Information acrescentou que, apesar do acordo preliminar, alguns executivos da Intel se opuseram, preocupados com o fato de que a aliança possa interromper o desenvolvimento de chips com tecnologia própria e levar a demissões em massa.

A Intel não respondeu a um pedido de informações da AFP, e a TSMC se recusou a comentar o assunto.

A TSMC enfrenta pressões para transferir uma parte significativa de sua produção para fora de Taiwan, em meio a temores de que o fornecimento dessa tecnologia crítica possa ser interrompido caso haja um eventual conflito com a China, que reivindica soberania sobre a ilha governada autonomamente.

Por ora, os semicondutores ficaram de fora da nova leva de tarifas anunciadas por Trump na quarta-feira.

