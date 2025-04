Israel revisa balanço de mortos no festival Nova, em 7 de outubro de 2023

O Exército israelense informou, nesta quinta-feira (3), que os milicianos do Hamas mataram 378 pessoas no festival de música Nova durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

O número foi publicado depois que o Exército informou esta semana às famílias das vítimas e aos sobreviventes os resultados de sua investigação sobre o ataque.

Naquele dia, cerca de 3.400 pessoas participavam do festival de música eletrônica em Reim, a menos de cinco quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

A investigação revelou que a polícia determinou o encerramento do festival às 06h35, apenas seis minutos depois de o Hamas ter disparado milhares de foguetes de Gaza, ao mesmo tempo que lançava o ataque contra as comunidades do sul de Israel.

O relatório conclui que os combatentes de Hamas não planejavam atacar o festival inicialmente, mas acabaram desviando do caminho para Netivot, cidade mais ao norte à qual nunca chegaram.

A maioria dos presentes conseguiu escapar antes que um grupo com cerca de 110 milicianos chegasse ao lugar, por volta de 8h20, indicou o Exército.

Os primeiros soldados enviados para resgatar o público do festival chegaram exatamente às 11h20, segundo a investigação.

"Não tem nada de novo. Já sabíamos que tinham fracassado", declarou à AFP um familiar, que não quis ser identificado.

O balanço final do massacre no festival é de 378 mortos, sendo 344 civis.

Antes, o número estimado era de 370 mortos, segundo uma contagem da AFP feita com base em dados oficiais israelenses.

Durante o ataque ao festival, o Hamas sequestrou 44 pessoas. Dezessete seguem em cativeiro em Gaza, das quais se acredita que 11 estariam vivas.

Outros 19 reféns sequestrados no festival foram assassinados em 7 de outubro ou morreram em cativeiro, segundo o Exército.

O ataque de Hamas no sul de Israel deixou 1.218 mortos, a maioria civis, segundo balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 58 permanecem cativas em Gaza, das quais 34 teriam morrido, segundo o Exército israelense.

A resposta militar de Israel deixou pelo menos 50.523 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

