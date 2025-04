Copa do Mundo feminina deve ser disputada nos EUA em 2031 e no Reino Unido em 2035

A Copa do Mundo feminina de futebol deve ser disputada nos Estados Unidos em 2031 e no Reino Unido em 2035, candidaturas únicas na disputa, anunciou nesta quinta-feira (3) o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"O caminho está aberto para que a Copa do Mundo feminina seja disputada em 2031 e 2035 em dois grandes países, duas grandes nações, com o objetivo de estimular ainda mais o movimento do futebol feminino", declarou Infantino na abertura do 49º congresso da Uefa, em Belgrado.

