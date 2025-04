Palmeiras busca contra o Sporting Cristal reafirmar seu favoritismo na Libertadores

O Palmeiras buscará se reerguer após a derrota na final do Campeonato Paulista quando visitar o peruano Sporting Cristal, nesta quinta-feira (2), em Lima, em sua estreia no Grupo G da Copa Libertadores de 2025.

Com três troféus do maior torneio sul-americano de clubes em sua galeria, o 'Verdão', comandado pelo português Abel Ferreira, quer iniciar sua campanha com uma vitória para reforçar seu objetivo de destronar o atual campeão, o Botafogo.

O Cristal, por sua vez, em sua 40ª participação na competição, buscará chegar pelo menos às oitavas de final, após ter sido eliminado na segunda rodada em 2024 e nem conseguir chegar à fase de grupos.

A partida acontecerá a partir das 17h locais (19h00 de Brasília) no Estádio Nacional de Lima e será apitada pelo argentino Darío Herrera.

- Estêvão no ataque -

Abel vai escalar como titular o jovem Estevão, de 17 anos, e seus novos reforços Lucas Evangelista e Vitor Roque para tentar levar para casa os três pontos.

Também devem jogar Joaquín Piquerez e Richard Ríos, que atuaram na semana passada pelas seleções uruguaia e colombiana na rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Espero obter um bom resultado na Libertadores este ano. Espero e quero ser campeão pelo Palmeiras, conquistar o tetracampeonato do clube, que é o que todos aqui almejam", disse o zagueiro Bruno Fuchs.

"O Palmeiras é o time brasileiro com mais vitórias e temos que manter esse nível, continuar crescendo, continuar evoluindo para sermos campeões”, acrescentou Fuchs, que foi vice-campeão do torneio continental jogando pelo Atlético-MG em 2024.

O 'Verdão' sofreu recentemente uma dura derrota para o Corinthians (1 a 0 no placar agregado) na final do Campeonato Paulista, torneio que havia vencido nos três anos anteriores.

- De igual para igual -

O Sporting Cristal, comandado pelo técnico argentino Guillermo Farré, aproveitará sua condição de anfitrião e o apoio de sua torcida na capital peruana para encarar seu poderoso adversário, que para muitos é o grande candidato à conquista da Libertadores de 2025.

"Para sermos protagonistas do torneio não precisamos apenas dos jogadores, da equipe, da instituição, mas também do ambiente, das pessoas e todos juntos podemos alcançar coisas importantes", disse Farré.

"O Palmeiras é um time muito reconhecido, mas vamos disputar todos os jogos de igual para igual", disse o meia Martín Távara.

O Cristal vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Binacional no campeonato peruano, onde está na sexta colocação.

Seu melhor desempenho na Libertadores foi em 1997, quando terminou como vice-campeão.

O Grupo G, iniciado na terça-feira, é liderado pelo paraguaio Cerro Porteño, que venceu o Bolívar de La Paz por 4 a 2 em Assunção.

Prováveis escalações:

Sporting Cristal: Diego Enríquez - Leandro Sosa, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquini - Christofer González, Martín Távara, Catriel Cabellos, Micael Sosa - Martín Cauteruccio, Irven Ávila. Técnico: Guillermo Farré.

Palmeiras: Weverton - Mayke, Murilo, Micael, Joaquín Piquerez - Richard Ríos, Lucas Evangelista - Estêvão, Raphael Veiga, Felipe Anderson - Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

