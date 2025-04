Wall Street fecha em alta antes do anúncio de tarifas de Trump

A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta quarta-feira (2) em alta, superando a debilidade inicial, antes do anúncio tarifário do presidente Donald Trump, sinal de que os investidores tinham esperança de taxas menos severas que o esperado.

O índice principal Dow Jones subiu 0,56%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,87% e o ampliado S&P 500, 0,67%.

Os investidores "podem ter ficado muito na defensiva se o resultado for menos ruim do que se temia", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Trump começou a anunciar as medidas tarifárias pouco depois do fechamento do mercado.

O republicano definiu esta quarta-feira como o "Dia da Libertação" e disse que as tarifas recíprocas pretendem enfrentar o que ele classifica de tratamento injusto por parte dos parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Depois que as ações subiram durante os primeiros dias da gestão Trump, os mercados caíram nas últimas semanas, dado que as inúmeras ações e ameaças comerciais do republicano desataram preocupações sobre uma recessão.

Entre as empresas individuais, a Tesla disparou 4,7%, após uma notícia de que o seu proprietário, Elon Musk, deixará em breve, ou reduzirá significativamente, o seu trabalho controverso na supervisão dos cortes dos gastos federais do governo dos Estados Unidos.

Antes da notícia, as ações da companhia de carros elétricos tinham caído após as vendas fracas de automóveis do primeiro trimestre.

