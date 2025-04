Filipe Luís prepara Flamengo para 'batismo' na Libertadores contra o Deportivo Táchira

Bicampeão da Copa Libertadores pelo Flamengo como jogador, Filipe Luís terá seu "batismo" no torneio como treinador nesta quinta-feira (3), quando o time carioca enfrenta o Deportivo Táchira na Venezuela.

O ex-lateral de 39 anos, que pendurou as chuteiras em 2023, assumiu o Rubro-Negro em setembro do ano passado e vem mostrando bom desempenho até aqui: conquistou a Copa do Brasil com apenas 41 dias no cargo e, em 2025, já levantou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

Para o jogo contra o Deportivo Táchira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Pueblo Novo, em San Critóbal, Filipe Luís terá desfalques importantes, como o capitão Gerson, o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta e o atacante equatoriano Gonzalo Plata, mas terá à disposição o poderio ofensivo de Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

O Flamengo está no Grupo C da Libertadores, que além do Deportivo Táchira tem a LDU do Equador e o Central Córdoba da Argentina.

- Flamengo na cabeça -

A fase no Flamengo é tão boa que Filipe Luís chegou a ser especulado na Seleção Brasileira depois da demissão de Dorival Júnior, que foi seu treinador em 2022, quando o clube carioca conquistou o tri da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil.

"Fiquei muito triste pelo Dorival, porque é um grande amigo. Tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, por ele", disse o jovem treinador, que garantiu foco total no Rubro-Negro.

"Vocês me conhecem, eu tenho contrato com o Flamengo e a única coisa que eu penso agora é na Libertadores. Táchira. É a única coisa que passa na minha cabeça", declarou em entrevista coletiva no último sábado, após o empate em 1 a 1 com o Internacional pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

- Campeão e líder -

O Deportivo Táchira, campeão venezuelano em três das últimas quatro temporadas, lidera o Torneio Apertura-2025 ao lado de Guaira, UCV e Carabobo, todos com 18 pontos em nove rodadas.

"Sabemos da qualidade do adversário, montado para ser campeão da Libertadores. Nós, com nossas ferramentas, nossos sonhos e nossa torcida no estádio, tentaremos fazer um jogo perfeito", disse o técnico do time venezuelano, Edgar Pérez Greco.

Flamengo e Deportivo Táchira só se enfrentaram duas vezes na história, nas oitavas de final da Libertadores de 1991, com duas vitórias dos cariocas: 3 a 2 na Venezuela e 5 a 0 no Rio de Janeiro.

-Escalações prováveis:

Deportivo Táchira: Jesús Camargo - Roberto Rosales, Carlos Vivas, Mauro Maidana, Yanniel Hernández - Carlos Sosa, Leandro Fioravanti, Maurice Cova, Juan Manuel Requena, Daniel Saggiomo - Lucas Cano. Técnico: Edgar Pérez Greco.

Flamengo: Rossi - Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Nico de la Cruz - Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha - Juninho. Técnico: Filipe Luis.

Árbitro: Gery Vargas (BOL).

