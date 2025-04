Israel afirma que fragmenta Gaza para forçar Hamas a libertar reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (2) que seu exército está fragmentando Gaza e intensificando a pressão sobre o movimento islamista palestino Hamas para forçá-lo a libertar os reféns ainda mantidos no território.

"Fragmentamos a Faixa de Gaza e aumentamos a pressão pouco a pouco para que nos devolvam os reféns", declarou Netanyahu, do partido Likud, em um vídeo divulgado por seu gabinete.

"O exército toma territórios, atinge terroristas e destrói infraestruturas", acrescentou, ao anunciar a criação de um novo eixo sob controle do exército destinado a separar as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul do território.

O eixo estará ao nível da antiga colônia judaica de Morag, desmantelada em 2005, quando o exército israelense se retirou unilateralmente da Faixa de Gaza.

"Enquanto não nos devolverem os nossos reféns, a pressão aumentará até que o façam", insistiu Netanyahu.

Israel anunciou nesta quarta-feira a ampliação de suas operações militares para tomar o controle de "amplas zonas" de Gaza.

A operação militar se estende "para destruir e limpar a zona de terroristas e infraestrutura terrorista, e para tomar grandes áreas que podem ser incorporadas às zonas israelenses de segurança", afirmou o ministro da Defesa, Israel Katz.

Cerca de 50 reféns libertados e familiares de reféns israelenses publicaram uma carta na qual pediram a suspensão dos combates e o retorno das negociações.

"A pressão militar coloca em perigo os reféns e não há nada mais urgente que o retorno de todos os reféns", escreveram os aproximadamente 150 signatários de um texto publicado antes da mensagem de Netanyahu.

