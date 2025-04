Verstappen busca 4ª vitória seguida no Japão e parar a McLaren

AM

Um segundo lugar em duas corridas: Max Verstappen, atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, tem este balanço discreto de pódios antes da terceira etapa da temporada 2025, no próximo fim de semana, no Grande Prêmio do Japão.

O piloto holandês venceu nos últimos três anos no circuito de Suzuka, pelo qual já declarou seu amor e onde inclusive garantiu matematicamente o título de 2022.

Os ingredientes parecem estar reunidos para que Verstappen consiga buscar sua primeira vitória em uma temporada que até agora teve a McLaren como protagonista, com um Grande Prêmio vencido pelo britânico Lando Norris (Austrália) e o outro pelo australiano Oscar Piastri (China).

Na classificação geral do Mundial, Verstappen, que na corrida em Xangai cruzou a linha de chegada em quarto, aparece a oito pontos do líder Norris.

- Tsunoda estreia pela Red Bull -

Neste fim de semana, o companheiro de Verstappen na Red Bull será o japonês Yuki Tsunoda, que fará sua estreia pela equipe austríaca correndo em casa, ocupando o lugar do neozelandês Liam Lawson, que não conseguiu pontuar nas duas primeiras provas.

"Não quero criar expectativas muito altas, mas quero terminar no pódio neste GP do Japão", afirmou Tsunoda, cujo melhor resultado na F1 foi um quarto lugar no GP de Abu Dhabi de 2021, quando era piloto da AlphaTauri.

O japonês de 24 anos foi o 12º na corrida que abriu a temporada, em Melbourne, e depois somou três pontos ao terminar em sexto na corrida sprint de Xangai, onde não pontuou na corrida principal.

"Vai ser minha estreia [pela Red Bull], então tem tudo para ser uma corrida incrível para mim", disse Tsunoda.

- Ferrari com sede de revanche -

Para a Ferrari, o GP do Japão chega após um fim de semana para esquecer na China, onde seus dois pilotos, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, foram desclassificados na corrida principal depois de chegarem em quinto e sexto.

Hamilton, pelo menos, venceu a corrida sprint na véspera, conseguindo sua primeira vitória pela escuderia italiana.

Seu ex-companheiro na Mercedes, o também britânico George Russell começou a temporada de maneira sólida, com dois pódios, ambos na terceira posição.

Outro dos pilotos a acompanhar de perto em Suzuka será o estreante italiano Andrea Kimi Antoneli, que foi bem nas duas primeiras etapas, com um quarto e um sexto lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, não completou a prova na Austrália e foi o 14º colocado na China. No Japão, ele esperar somar seus primeiros pontos na Fórmula 1.

-- Programação do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

23h00: Treino livre 1

- Sexta-feira:

03h00: Treino livre 2

23h00: Treino livre 3

- Sábado:

03h00: Classificação

- Domingo:

02h00: Corrida (53 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

. Campeonato de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 44 pontos

2. Max Verstappen (HOL) 36

3. George Russell (GBR) 35

4. Oscar Piastri (AUS) 34

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 22

6. Alexander Albon (TAI) 16

7. Esteban Ocon (FRA) 10

8. Lance Stroll (CAN) 10

9. Lewis Hamilton (GBR) 9

10. Charles Leclerc (MON) 8

11. Nico Hülkenberg (ALE) 6

12. Oliver Bearman (GBR) 4

13. Yuki Tsunoda (JAP) 3

14. Carlos Sainz (ESP) 1

15. Pierre Gasly (FRA) 0

16. Fernando Alonso (ESP) 0

17. Isack Hadjar (FRA) 0

18. Liam Lawson (NZL) 0

19. Jack Doohan (AUS) 0

20. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 78 pontos

2. Mercedes 57

3. Red Bull 36

4. Williams-Mercedes 17

5. Ferrari 17

6. Haas-Ferrari 14

7. Aston Martin-Mercedes 10

8. Sauber-Ferrari 6

9. Racing Bulls-Red Bull 3

10. Alpine-Renault 0

