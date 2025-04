Fortaleza perde para Racing (3-0) em casa em sua estreia na fase de grupos da Libertadores

O Fortaleza estreou na Libertadores-2025 com uma dura derrota em casa por 3 a 0 para o argentino Racing, campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, nesta terça-feira (1º) na primeira rodada da fase de grupos do principal torneio de clubes do continente.

Recentemente campeão da Recopa Sul-Americana, a 'Academia' executou com perfeição sua estratégia de jogo ofensivo e equilíbrio defensivo, conquistando um triunfo maiúsculo na capital cearense pelo Grupo E.

Maximiliano Salas, com um magnífico giro aos 26 minutos, Agustín Almendra (48') e Santiago Sosa, de cabeça (84'), marcaram os gols na Arena Castelão.

A vantagem no placar poderia ter sido ainda maior se não fossem as intervenções marcantes do goleiro João Ricardo e das traves, que se tornaram aliados da equipe brasileira.

Na mesma chave, o Atlético Bucaramanga da Colômbia recebeu o Colo Colo de Arturo Vidal num jogo muito movimentado, que terminou com um empate em 3 a 3.

A segunda rodada do Grupo E será disputada no dia 10 de abril, quando o Racing receberá o Atlético Bucaramanga, em Buenos Aires, enquanto o Colo Colo jogará contra o Fortaleza em Santiago.

