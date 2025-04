China anuncia manobras militares no Estreito de Taiwan

O Exército chinês anunciou nesta quarta-feira (2, data local) novos exercícios militares nas águas próximas a Taiwan, um dia depois de efetuar manobras no entorno da ilha de governo autônomo que reivindica como sua.

As manobras no Estreito de Taiwan visam "colocar à prova as capacidades das tropas" em áreas como "o bloqueio e o controle e os ataques de precisão contra alvos-chave", declarou em comunicado Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército chinês.

As manobras ocorrem nas partes central e sul do estreito, uma rota vital para o comércio mundial, segundo o Exército.

Na terça-feira, a China enviou suas forças terrestre, naval, aérea e de foguetes para cercar Taiwan, que também mobilizou suas tropas.

Nos últimos anos, Pequim intensificou a mobilização de aviões de combate e embarcações militares no entorno de Taiwan para pressionar sua reivindicação de soberania sobre o território, algo que Taipé rejeita.

Taiwan é também um potencial ponto de conflito entre China e Estados Unidos, o principal aliado da ilha em matéria de segurança.

A China se opõe ao apoio americano a Taiwan, que — segundo Pequim — é parte de seu território e que pretende recuperar um dia, usando a força se necessário.

As tensões no Estreito de Taiwan aumentaram desde a chegada ao poder do presidente taiwanês Lai Ching-te, em maio de 2024.

burs-rsc/jfx/mas/atm/rpr