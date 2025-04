Wall Street fecha com resultados mistos por receios sobre anúncio de tarifas de Trump

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (1º), com os investidores nervosos na véspera do anúncio previsto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas "recíprocas" contra seus parceiros comerciais.

O índice Dow Jones fechou próximo da estabilidade (-0,03%), enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,87% e o ampliado S&P 500 avançou 0,38%. No entanto, ao longo do dia, o mercado não teve uma direção clara.

A volatilidade ocorreu na véspera de um dia de "grandes notícias", de acordo com o analista Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Na quarta-feira, espera-se que o presidente Trump inicie a mãe de todas as guerras comerciais, anunciada desde sua campanha, com novas tarifas que buscam inaugurar "uma era dourada" para os Estados Unidos, mas que podem desestabilizar a economia mundial.

As medidas devem ser divulgadas durante uma cerimônia na Casa Branca às 16h00 locais (17h00 de Brasília), logo após o fechamento da Bolsa de Nova York (NYSE).

"As declarações de Trump e o nível das tarifas provavelmente agitarão os mercados", comentou Sarhan.

"Se as medidas forem mais brandas do que o esperado, se os prazos forem mais longos ou se a situação não for tão tensa quanto se teme, o mercado provavelmente se recuperará", acredita o analista.

Por outro lado, "se Trump for agressivo e anunciar tarifas mais altas do que o previsto, o mercado cairá", acrescentou.

A administração americana não comentou os relatos da imprensa que mencionam uma taxa única de 20% sobre todas as importações, em vez de tarifas diferenciadas conforme o país de origem.

Além disso, Trump semeou incerteza sobre a rigidez de sua ofensiva protecionista ao afirmar, na segunda-feira, que será "muito gentil" com os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

"O mercado terá que ponderar todas as consequências do que realmente será anunciado", opinou Sarhan.

