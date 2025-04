Rebeldes huthis do Iêmen anunciam três mortos em bombardeio que atribuem aos EUA

Os rebeldes huthis do Iêmen afirmaram que três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em bombardeios atribuídos aos Estados Unidos ocorridos em Hodeida, no oeste do país, segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (1º) por seu Ministério da Saúde.

As forças americanas bombardeiam quase diariamente os huthis em uma campanha para conter os ataques do grupo contra navios civis e militares no Mar Vermelho e no golfo de Áden, uma rota marítima crucial.

"A agressão dos Estados Unidos, que mirou nesta terça-feira, com vários bombardeios, o edifício da administração de águas do distrito de Al Mansuriyah, na província de Hodeida, causou três mortos e dois feridos, a maioria funcionários", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde huthi, Anees Alasbahi, que ressaltou se tratar de um balanço preliminar.

Meios de comunicação huthis haviam informado sobre bombardeios americanos contra várias localidades controladas pelos insurgentes, apoiados pelo Irã, nas províncias de Hodeida e Hajjah. Também relataram ataques em Saada, reduto dos rebeldes no norte do país.

Os Estados Unidos não confirmaram esses bombardeios.

Em 15 de março, Washington anunciou uma nova ofensiva militar e prometeu recorrer a uma força esmagadora caso os rebeldes continuassem atacando navios que transitam por essas rotas comerciais estratégicas.

Pouco depois do início da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque surpresa do grupo islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, os huthis realizaram dezenas de ataques com mísseis contra o território israelense e contra alvos no Mar Vermelho, em "solidariedade" com os palestinos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou na segunda-feira que, se os huthis não interromperem seus ataques contra o transporte marítimo, tanto eles quanto seus apoiadores iranianos enfrentarão uma "dor real".

"Pare de disparar contra os navios americanos e nós pararemos de disparar contra vocês. Caso contrário, isso é apenas o começo, e a verdadeira dor está por vir, tanto para os huthis quanto para aqueles que os apoiam no Irã", declarou o republicano em sua rede Truth Social.

Nesta terça-feira, Washington anunciou o envio de um segundo porta-aviões ao Oriente Médio diante das crescentes tensões na região.

