PSG vira sobre Dunkerque (4-2) e vai à final da Copa da França

Depois de estar perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain conseguiu a virada para bater o Dunkerque (2ª divisão) por 4 a 2 nesta terça-feira (1º) e se classificar para a final da Copa da França.

O Dunkerque surpreendeu ao abrir uma boa vantagem com os gols de Vincent Sasso (7') e Muhannad Al Saad (27'), mas a reação do time parisiense começou ainda na primeira etapa com Ousmane Dembélé diminuindo antes do intervalo (45').

No segundo tempo, o PSG empatou por meio do zagueiro brasileiro Marquinhos (48') e virou com Desiré Doué (62'), antes de Dembelé (90'+4) fechar o placar nos acréscimos.

O Paris Saint-Germain vai disputar pela 20ª vez a final da Copa da França no dia 24 de maio, contra o vencedor do duelo entre Cannes (4ª divisão) e Reims.

Apesar do sofrimento, o time do técnico Luis Enrique continua vivo no torneio e com chances de conquistar todos as competições que disputa na temporada.

Em janeiro, o PSG foi campeão da Supercopa da França e no Campeonato Francês pode confirmar matematicamente o título no próximo sábado, quando precisará de pelo menos um empate com o Angers no Parque dos Príncipes.

Na Liga dos Campeões, obsessão do clube, o PSG terá pela frente o duelo de quartas de final contra o Aston Villa na semana que vem.

-- Resultados das semifinais da Copa da França:

- Terça-feira:

Dunkerque (2ª) - PSG (1ª) 2 - 4

- Quarta-feira:

(16h00) Cannes (4º) - Reims (1ª)

